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Пресс-секретарь главы Серпуховского района опроверг задержание Шестуна

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Адвокат главы Серпуховского района Александра Шестуна Павел Беспалов сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный не задержан. "Меня к нему до настоящего времени не допустили. Я думаю, что обвинений ему не предъявляли. Насколько мне известно, у него проводится обыск с 7 утра по настоящее время", - сказал Беспалов.

По его словам, оцепление с прилегающих улиц снято. "Я периодически делаю попытки пройти, но пока это не увенчалось успехом", - добавил Беспалов.

Он уточнил, что главе Серпуховского района стало плохо, на место приехали врачи скорой помощи.

МоскваК главе Серпуховского района Подмосковья пришли с обыскомЧитать подробнее

"Главе стало плохо, вызвали скорую помощь, врачи дали заключение, что ему нужна госпитализация, вызвали еще одну машину скорой. Люди в масках не хотели их пускать в дом. Но здесь много камер, журналистов, врачи в итоге зашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь главы Серпуховского района сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди в масках с раннего утра проводили обыск в доме Шестуна.

Официальными комментариями правоохранительных органов агентство также не располагает.

Между тем ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Шестун задержан после прошедших обысков.

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Теги: Московская область, Серпуховский район
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