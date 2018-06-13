Пресс-секретарь главы Серпуховского района опроверг задержание Шестуна

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Адвокат главы Серпуховского района Александра Шестуна Павел Беспалов сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный не задержан. "Меня к нему до настоящего времени не допустили. Я думаю, что обвинений ему не предъявляли. Насколько мне известно, у него проводится обыск с 7 утра по настоящее время", - сказал Беспалов.

По его словам, оцепление с прилегающих улиц снято. "Я периодически делаю попытки пройти, но пока это не увенчалось успехом", - добавил Беспалов.

Он уточнил, что главе Серпуховского района стало плохо, на место приехали врачи скорой помощи.

"Главе стало плохо, вызвали скорую помощь, врачи дали заключение, что ему нужна госпитализация, вызвали еще одну машину скорой. Люди в масках не хотели их пускать в дом. Но здесь много камер, журналистов, врачи в итоге зашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь главы Серпуховского района сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди в масках с раннего утра проводили обыск в доме Шестуна.

Официальными комментариями правоохранительных органов агентство также не располагает.

Между тем ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Шестун задержан после прошедших обысков.