Бронзовый памятник Зельдину открыли на Новодевичьем кладбище Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На Новодевичьем кладбище Москвы в среду на могиле актера Владимира Зельдина открыли бронзовый памятник, где артист изображен в костюме Дон Кихота.

"Сегодня мы открываем памятник великому человеку, великому актеру, актеру одного театра, в котором он служил многие десятилетия. Для тех, кто лично знал Владимира Михайловича, он останется в памяти как человек очень теплый", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии открытия памятника.

Он отметил, что Зельдин регулярно бывал у руководства Минобороны РФ. "И есть одна закономерность: никогда он не поставил ни одного вопроса, касающегося лично его. Такого в принципе не было, было наоборот. По поручению министра мы пытались решить какие-то жизненные проблемы Владимира Михайловича, он всегда отказывался и говорил, что его все устраивает. Он все время хлопотал за театр, за артистов театра. И это, конечно же, великий жизненный поступок", - подчеркнул Панков.

В свою очередь главный режиссер Центрального академического театра российской армии Борис Морозов выразил мнение, что со временем "чувство утраты становится все более острым". "Это был великий артист и великий человек. И нам, конечно, сейчас очень его не хватает", - сказал он, добавив, что Зельдин "соединял время".

"Это ощущение соединения поколений, это было великое дело, это был великий в этом отношении строитель нашего театра", - подчеркнул режиссер.

Бронзовый памятник, сделанный студией военных художников имени Митрофана Грекова по проекту скульптора Максима Малашенко, установлен на могиле артиста. Актер изображен в костюме Дон Кихота с фрагментами костюма учителя танцев. Памятник установлен таким образом, что артист как будто приветствует людей, идущих по центральной аллее кладбища.

Советский и российский актер Владимир Зельдин скончался в больнице на 102-м году жизни в Москве 31 октября 2016 года.