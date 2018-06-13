Главные новости
КультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ
Москва

Бронзовый памятник Зельдину открыли на Новодевичьем кладбище Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На Новодевичьем кладбище Москвы в среду на могиле актера Владимира Зельдина открыли бронзовый памятник, где артист изображен в костюме Дон Кихота.

"Сегодня мы открываем памятник великому человеку, великому актеру, актеру одного театра, в котором он служил многие десятилетия. Для тех, кто лично знал Владимира Михайловича, он останется в памяти как человек очень теплый", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии открытия памятника.

Он отметил, что Зельдин регулярно бывал у руководства Минобороны РФ. "И есть одна закономерность: никогда он не поставил ни одного вопроса, касающегося лично его. Такого в принципе не было, было наоборот. По поручению министра мы пытались решить какие-то жизненные проблемы Владимира Михайловича, он всегда отказывался и говорил, что его все устраивает. Он все время хлопотал за театр, за артистов театра. И это, конечно же, великий жизненный поступок", - подчеркнул Панков.

В свою очередь главный режиссер Центрального академического театра российской армии Борис Морозов выразил мнение, что со временем "чувство утраты становится все более острым". "Это был великий артист и великий человек. И нам, конечно, сейчас очень его не хватает", - сказал он, добавив, что Зельдин "соединял время".

"Это ощущение соединения поколений, это было великое дело, это был великий в этом отношении строитель нашего театра", - подчеркнул режиссер.

Бронзовый памятник, сделанный студией военных художников имени Митрофана Грекова по проекту скульптора Максима Малашенко, установлен на могиле артиста. Актер изображен в костюме Дон Кихота с фрагментами костюма учителя танцев. Памятник установлен таким образом, что артист как будто приветствует людей, идущих по центральной аллее кладбища.

Советский и российский актер Владимир Зельдин скончался в больнице на 102-м году жизни в Москве 31 октября 2016 года.

Скончался Владимир Зельдин

13 фотографий
Владимир Зельдин в Александровском саду в преддверии Дня Победы. 2016 год.В сцене из спектакля &quot;Танцы с учителем&quot; в свой 101-й день рождения в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА). 2016 год.С актрисой Марией Орловой в спектакле &quot;Дядюшкин сон&quot; в театре &quot;Модернъ&quot;. 2015 год.С певицей Тамарой Гвердцители на творческом вечере в ЦАТРА. 2015 год.В спектакле &quot;Человек из Ламанчи&quot; в театре Российской Армии. 2014 год.С актрисой Ольгой Богдановой на предпремьерном показе спектакля &quot;Танцы с учителем&quot; в театре Российской Армии. 2010 год.
Владимир Зельдин в Александровском саду в преддверии Дня Победы. 2016 год.
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Владимир Зельдин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Век промчался, как миг

Москва
30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели
Пока же лето в столице остается на 2,5 градуса холоднее климатической нормыПодробнее
 Глава Серпуховского района Подмосковья задержанГлава Серпуховского района Подмосковья задержан
Ранее у Александра Шестуна, заявлявшего о конфликте с губернатором Подмосковья, прошел обыскПодробнее
 Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
В Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилейПодробнее
 В Москве из всех трамваев уберут турникетыВ Москве из всех трамваев уберут турникеты
Как сообщил Сергей Собянин, без них московские трамваи заработают с 16 июляПодробнее
Акция оппозиции и правозащитников началась в МосквеАкция оппозиции и правозащитников началась в Москве
Основные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти и дел за "репосты" в соцсетяхПодробнее
 Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018
Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицыПодробнее
 Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018
Собранные материалы пройдут дополнительную проверкуПодробнее
 В "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену РусаковуВ "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену Русакову
Кандидатуру Митрохина исполком бюро партии не согласовалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокМоскваГлава Серпуховского района Подмосковья задержан

ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка трех стран набрала больше голосов, чем заявка Марокко Подробнее

В Совбезе РФ предложили привлечь блогеров к борьбе с терроризмом

Черчесов не слышал об акции "Усы надежды", но призвал приходить на стадион с усами

Хачатуров обвинил "Открытие" в игнорировании обязательств при продаже "Росгосстраха"

Поклонская инициировала проверки в отношении депутатов Госдумы

В Госдуму внесен законопроект, призванный снизить число фиктивных браков с иностранцами

Бронзовый памятник Зельдину открыли на Новодевичьем кладбище Москвы

Ксения Собчак вновь возглавит редакцию L'Officiel Russia

Главный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ

Главный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМРешение принято после того, как он подписал контракт с мадридским "Реалом" Подробнее

Могерини предложила направить 13 млрд евро на оборону и безопасность ЕС

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз ювелирных изделий

"Амкар" не выступит в следующем чемпионате России по футболу

"Амкар" не выступит в следующем чемпионате России по футболуПермский клуб не прошел лицензию в РФС Подробнее

Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииРанее некоторые СМИ сообщили о кончине режиссера Подробнее

Число безработных в России снизилось за неделю почти на 1%

Совет муфтиев России поставил под сомнение легитимность ингушского муфтията

Ущерб Третьяковке от порчи картины Репина оценили в 30 млн рублей

Сироты во Владивостоке объявили голодовку, добиваясь предоставления жилья

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru