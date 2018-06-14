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Москва

Офисы городских департаментов в центре Москвы продадут после переезда в Сити

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Москва может заработать более 16 млрд рублей на продаже офисных зданий городских структур, переезжающих в "Москву-Сити", пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В статье отмечается, что городские структуры переедут в "Москву-Сити" до конца июня. Они займут площади с первого по 25-й этаж башни "Око". Общая площадь офисов превысит 51 тысячу квадратных метров, помещения были выкуплены за 13,6 млрд рублей у застройщика Capital Group в 2016 году.

Как отмечает издание, освобождающиеся в результате переезда помещения будут в ближайшее время выставлены на торги. Всего с молотка уйдет 51 объект площадью 79,8 тысяч квадратных метров. Их стартовая цена достигает 15,74 млрд рублей, но в процессе торгов, как рассчитывают власти, она увеличится на 10-15%.

Гаман пояснил "Ведомостям", что сейчас в офисах, которые будут выставлены на торги, работают 4,4 тысячи сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта, и подведомственных им организаций. Эти помещения, по словам чиновника, разбросаны по всему центру города.

Как сообщается, в августе на торги выставят четыре помещения, за которые городские власти намерены получить не менее 965 млн рублей.

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Теги: Москва
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