Восьмой самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщили "Интерфаксу" в среду в комиссии.

"Новиков подал документы как самовыдвиженец", - сказал собеседник агентства.

В Мосгоризбиркоме уточнили, что Новиков стал 12-м кандидатом, предоставившим документы в Мосгоризбирком.

По данным на 13 июня, документы на выдвижение кандидатами в мэры Москвы подали 12 человек, среди них восемь самовыдвиженцев. Процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин ("Зеленые"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич ("Национальный курс").

Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.