Экологи составили рейтинг российских городов по борьбе с загрязнением воздуха

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Гринпис" опросил власти 77 российских городов, как они решают проблему загрязнения воздуха транспортом, и на основании этого составил рейтинг.

Экологи разделили российские города на три группы: зеленую - города, администрация которых декларирует намерение двигаться в сторону "зелёной мобильности"; желтую - городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта, хотя у них есть некоторые инициативы в этой области; красную - администрация недооценивают важность этих вопросов или используют меры, которые неверны с точки зрения "Гринпис". Также в эту категорию попали города, ответы из которых не поступили в установленный законом срок.

В "зеленой" группе оказались в том числе Москва, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Казань и Петербург.

Так, по словам экологов,в Москве уже несколько лет действует запрет на въезд грузовиков ниже Евро-3 на ТТК, ниже Евро-2 на МКАД. Более 83 % автобусов "Мосгортранса" соответствуют современным экологическим классам Евро-4 и Евро-5. На парковках установлено 78 зарядных станций для электромобилей, и в следующем году должны установить ещё 79.

В Екатеринбурге действует автоматическая система управления городским пассажирским транспортом, в которой светофоры дают общественному транспорту приоритет на перекрёстках. В этом году власти обещают протестировать приоритетный проезд общественного транспорта и обустроить велодорожки.

Казань, Калинград и Ростов-на-Дону участвуют в программе развития ООН "Сокращение выбросов парниковых газов в городах России".

Вместе с тем большинство городов, в том числе Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и Омск оказались в "красном" списке.

Ранее "Гринпис" также создал интерактивную карту загрязнения воздуха в Москве.