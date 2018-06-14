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Лидер "Коррозии металла" вновь выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рок-музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий в четверг подал в Мосгоризбирком документы на самовыдвижение кандидатом в мэры Москвы.

"Он уже выдвигал свою кандидатуру на этот пост на прошлых выборах в 2013 году, но не был зарегистрирован", - напомнили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Также в четверг документы на выдвижение кандидатом в мэры от "Партии социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу" подал ее лидер Станислав Полищук.

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Таким образом, общее число кандидатов на пост мэра Москвы достигло 15: пять подали документы на выдвижение от партий, ещё десять идут как самовыдвиженцы.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков и инженер-дефектоскопист Антон Тарасов.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.

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Теги: Москва, Коррозия металла, Сергей Троицкий, Паук
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