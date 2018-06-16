Медики уточнили информацию о пострадавших в результате наезда такси в центре Москвы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка в субботу пострадало восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады "скорой помощи". На текущий момент пострадавшими считаются восемь человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что семеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести.

"Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

О том, что в результате наезда такси на пешеходов на улице Ильинка пострадали две гражданки Мексики, сообщили "Интерфаксу" в посольстве этой страны в России. "Их состояние нормальное. (Получены - ИФ) незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщали о семи пострадавших в результате аварии. Виновника ДТП - водителя такси, гражданина Киргизии - удалось задержать на месте происшествия. Источник "Интерфакса" сообщил, что он, предположительно, сел за руль пьяным.

Полиция возбудила уголовное о нарушении правил дорожного движения по факту дорожно-транспортного происшествия в центре столицы.