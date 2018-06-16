Наехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Водитель такси, сбивший в субботу нескольких человек в центре Москвы, был трезв, ДТП произошло из-за того, что он заснул за рулем, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по словам таксиста, он, двигаясь в пробке, на секунду задремал и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо.

"В настоящее время в отношении Чингиза оформляются документы для привлечения его к ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили "Интерфаксу", что за рулем такси был гражданин Киргизии. По факту аварии МВД возбудило уголовное о нарушении правил дорожного движения.

В результате аварии пострадали две гражданки Мексики, сообщают в посольстве этой страны в РФ. "Две мексиканки в результате аварии на Ильинке пострадали не сильно, госпитализированы не были. Получили незначительные ушибы", - уточняет ЦОДД.

Всего в результате наезда пострадали восемь человек.