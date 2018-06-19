В Москве зафиксировали температурный рекорд года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха на основной столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 вторника поднялась до 28 градусов, что стало рекордом для 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

"Предыдущий максимум с начала 2018 года был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до 27,9 градуса", - сказал собеседник агентства.

Между тем, абсолютный максимум для 19 июня останется непревзойденным: в этот день в 1897 году воздух прогрелся до 31,8 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Москве сохранится ветреная погода с порывами до 17 м/с, но дожди пройдут лишь в среду, в четверг и пятницу без осадков.

Согласно прогнозу, 20 июня днем воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, 21 июня - до 24-26 градусов, а 22 - до 28-30 градусов.