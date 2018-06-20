Улицы Москвы в жару будут поливать каждые два часа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Для поддержания нормативного состояния дорог и комфорта москвичей в жаркую погоду проезжую часть в городе будут поливать каждые два часа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, это делается для охлаждения дорожного полотна. "Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить", - пояснил Бирюков.

Кроме того, в жаркие дни, когда температура составляет 25 градусов и выше, помимо этого производится орошение: струи воды направляются вверх, охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух. Такая процедура проводится в соответствии с технологическими рекомендациями департамента ЖКХ Москвы.

В комплексе городского хозяйства отметили, что основная мойка дорожного покрытия проводится в ночное время - с 23:00 до 7:00. Для устранения загрязнений проезжей части также существует дополнительная патрульная дневная мойка.

"При этом на 1 кв. м площади дороги расходуется 0,4-0,8 литра технической воды", - сказал Бирюков.