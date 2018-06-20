Мосгорсуд 28 июня проверит законность ареста члена правления "Интер РАО" Цуркан

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в конце июня рассмотрит жалобу защиты на арест члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в отношении Карины Цуркан назначено на 28 июня в 10:00 мск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда.

19 июня она была арестована на два месяца. По данным источника "Интерфакса", Цуркан вменяется сбор информации, составляющей государственную тайну и передача ее одному из государств Восточной Европы.

В отношении Карины Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже, уточнили в суде.

Если ее вина будет доказана, женщине грозит от 10 до 20 лет заключения. При этом, согласно российскому законодательству, в шпионаже могут обвиняться граждане иностранного государства или лица без гражданства.

По информации газеты "Ведомости", которая ссылается на "человека, близкого к российским спецслужбам", "подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО, при этом в деле несколько эпизодов". "Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии", - пишет издание.

"Одновременно с задержанием госпожи Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самом ПАО и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Один из них проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан, и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы", - говорится в публикации "Ведомостей".