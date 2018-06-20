Москва

Мосгорсуд 28 июня проверит законность ареста члена правления "Интер РАО" Цуркан

Есть обновление от 13:07

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в конце июня рассмотрит жалобу защиты на арест члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в отношении Карины Цуркан назначено на 28 июня в 10:00 мск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда.

В РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканЧитать подробнее

19 июня она была арестована на два месяца. По данным источника "Интерфакса", Цуркан вменяется сбор информации, составляющей государственную тайну и передача ее одному из государств Восточной Европы.

В отношении Карины Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже, уточнили в суде.

Если ее вина будет доказана, женщине грозит от 10 до 20 лет заключения. При этом, согласно российскому законодательству, в шпионаже могут обвиняться граждане иностранного государства или лица без гражданства.

По информации газеты "Ведомости", которая ссылается на "человека, близкого к российским спецслужбам", "подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО, при этом в деле несколько эпизодов". "Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии", - пишет издание.

"Одновременно с задержанием госпожи Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самом ПАО и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Один из них проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан, и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы", - говорится в публикации "Ведомостей".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Карина Цуркан, Интер РАО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве зафиксировали температурный рекорд годаВ Москве зафиксировали температурный рекорд года
После 28 градусов тепла москвичей ждет небольшое похолодание и дождиПодробнее
 СК назвал предварительную причину смерти иностранца на западе МосквыСК назвал предварительную причину смерти иностранца на западе Москвы
Ранее в СМИ сообщалось, что труп болельщика нашли в квартире защитника "Локомотива"Подробнее
 Сбивший пешеходов в Москве таксист арестованСбивший пешеходов в Москве таксист арестован
Водителя из Киргизии отправили под стражу до 16 августаПодробнее
 "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник
Ожидаются порывы ветра, небольшие дожди и грозы в некоторых районахПодробнее
Наехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулемНаехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем
Две мексиканки, пострадавшие в результате ДТП, получили незначительные ушибы и госпитализированы не былиПодробнее
 Медики уточнили информацию о пострадавших в результате наезда такси в центре МосквыМедики уточнили информацию о пострадавших в результате наезда такси в центре Москвы
В ДТП на Ильинке пострадали восемь человек, две из них - гражданки МексикиПодробнее
 Вестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельникаВестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельника
Наземный участок "голубой" ветки московского метро также закрывается в субботу и воскресеньеПодробнее
 IKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте МосквыIKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте Москвы
Сейчас у шведской компании есть три магазина с внешней стороны МКАД и один компактный на северо-западе столицыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаныСпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАВ РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Смертность в Москве в 2018 году выросла на 4,3%, рождаемость упала на 3,1%

Смертность в Москве в 2018 году выросла на 4,3%, рождаемость упала на 3,1%Снижение рождаемости наблюдается в столице с прошлого года Подробнее

В МЧС не подтвердили информацию о задымлении на станции метро "Царицыно"

Госдума одобрила отчет Счетной палаты РФ за 2017 год

Замглавы Минэнерго Кравченко оказался свидетелем по делу о шпионаже

Не менее 250 мятежников-хуситов погибли в боях за аэропорт Ходейды

Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии

Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииКарину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежом Подробнее

Путин не смотрел матч Россия-Египет

В экстренные службы сообщили о задымлении на станции метро "Царицыно"

Пропавшего на днях мексиканского болельщика нашли в Москве

Абхазских школьников решили отучить ходить на уроки в рваных джинсах

Росприроднадзор обжаловал отказ взыскать 37 млн руб. с "Домодедово" за загрязнение ручья

Первый космонавт ОАЭ отправится в полет в апреле 2019 года на российском "Союзе"

Жара в Москве в субботу перешагнет 30-градусную отметку

Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 млрд руб.

Это 40% от всех нарушений, обнаруженных ведомством за прошлый год Подробнее

Пограничники Белоруссии нашли в грузовике из РФ трех нелегалов из Шри-Ланки

Суд со второго раза отправил в колонию жителя Петрозаводска за взрыв газа в жилом доме

Юристы ВМТП заявили в суде об остановке работы из-за ареста счетов по делу Магомедовых

Талибы убили 30 афганских военных при атаке на два КПП

Болельщица из Японии лишилась рюкзака в столичной фан-зоне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия– : –15:00Марокко Марокко15:00AУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00