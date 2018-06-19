Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники компании "Интер РАО" будут допрошены в рамках расследования уголовного дела о шпионаже в отношении члена правления компании Карины Цуркан, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники компании будут допрошены в рамках уголовного дела в качестве свидетелей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Цуркан вменяется сбор информации, составляющей государственную тайну, и передача ее одному из государств Восточной Европы.

"В ходе следствия будет выяснено, имела ли подозреваемая сообщников, через которых передавала информацию, составляющей государственную тайну", - отметил собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемой в шпионаже Карины Валерьевны Цуркан. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 276 УК РФ, составляет 20 лет лишения свободы.

В компании "Интер РАО", где полная тезка арестованной занимает пост члена правления - руководителя блока трейдинга, "Интерфаксу" сообщили, что Цуркан находится в отпуске, отказавшись от дальнейших комментариев.

Тем временем, как сообщили ранее три источника "Интерфакса" в энергетическом секторе, в понедельник правоохранительные органы провели оперативно-следственные действия у замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко. Собеседники агентства полагают, что они связаны со следствием в отношении Цуркан, один из них предположил, что чиновник проходит по делу в качестве свидетеля. В Минэнерго РФ пока не ответили на запрос "Интерфакса", комментариями правоохранительных органов агентство пока также не располагает.