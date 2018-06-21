Солнцевский радиус метро протестировали в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Произведен технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня промежуточное, но очень важное событие - запуск технического поезда метро. Это еще не пассажирское движение, но это означает, что все тоннели проложены, все станции построены, вся стройка в основном завершена", - сказал присутствовавший на запуске мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая станцию "Солнцево".

На отрезке метро предстоит работа по наладке оборудования, обкатке путей и оформлению различной документации, завершить их планируется в конце августа - начале сентября, когда по этой ветке поедут поезда с пассажирами.

На новом участке Калининско-Солнцевской линии от действующей станции "Раменки" до "Рассказовки" находятся семь станций, в том числе "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". При их строительстве новых благоустраивались прилегающие к ним парки, скверы и дворы.

В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта "Внуково", а через центральную часть города соединена со старым участком Калининской линии от "Третьяковской" до "Новокосино".

Пока пассажиры смогут доезжать от "Рассказовки" до станций "Деловой центр" либо "Петровский парк".