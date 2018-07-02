Во "Внуково" проложат метро, а до этого откроют ночной автобусный рейс

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Метро проложат в аэрпорт "Внуково" через три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково", - сказал Собянин на встрече с коллективом аэропорта, который отмечает 77-летие. Он отметил, что "Внуково" будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро".

Кроме того с 1 сентября заработает ночной автобусный маршрут, связывающий Москву с "Внуково".

"Мы уже 11 таких (ночных) рейсов в Москве сделали, они пользуются популярностью", - сказал Собянин.