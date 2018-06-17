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Москва

Режим работы станции метро "Филевский парк" изменится с 18 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В рамках реконструкции наземного участка Филевской линии Московского метрополитена с 18 июня изменится режим работы станции "Филевский парк", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в воскресенье.

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"С понедельника после реконструкции откроется восточный вестибюль станции, но одновременно до 18 сентября на ремонт закроется западный вестибюль "Филевского парка", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, для ремонта закроется часть платформы, в связи с чем поезда по направлению в центр будут открывать двери только первых двух вагонов, а из центра - последних двух вагонов. "Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена будут дежурить не только на станции "Филевский парк", но и на соседних "Багратионовской" и "Пионерской". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - рассказал он.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок, - отметили в пресс-службе. - Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена".

В настоящее время на наземном участке "голубой" ветки метро уже завершена реконструкция вестибюлей на "Кутузовской", отремонтированы четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая".

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Теги: Москва, Филевский парк
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