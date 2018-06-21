Москва

Памятники Солженицыну и Тургеневу появятся в Москве до конца года

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Памятники писателям Александру Солженицыну и Ивану Тургеневу установят в центре Москвы до конца 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации в четверг. Соответствующие распоряжения подписал мэр Сергей Собянин.

"Памятник Нобелевскому лауреату Солженицыну будет установлен в сквере между домами 11 и 13 на улице его имени в центре Москвы, монумент великому русскому писателю Тургеневу - в сквере его же имени на Остоженке", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что ранее предложения об установке памятников этим писателям одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, они были утверждены постановлением столичного парламента.

Изготовление скульптуры Солженицына и постамента под ней возьмет на себя представительство в РФ швейцарского Русского благотворительного фонда Солженицына, памятник Тургеневу изготовят и установят за счет средств ООО "Амстердам".

"В 2018 году отмечается год 100-летия со дня рождения Солженицына и 200-летия Тургенева", - напомнил собеседник "Интерфакса".

Солженицын скончался 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в улицу Александра Солженицына, где теперь и будет установлен памятник.

В российской столице пока установлен лишь бюст Тургенева - перед библиотекой-читальней его имени, памятника до настоящего времени не было.

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