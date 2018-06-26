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Москва

СКР счел, что въехавший в подземный переход водитель автобуса ошибочно нажал на газ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дело водителя автобуса, задавившего людей в переходе станции метро "Славянский бульвар" в Москве, направлено в суд, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В свою очередь в СКР заявили, что восстановили всю хронологию событий 25 декабря 2017 года. Следователи пришли к выводу, что арестованный Виктор Тихонов "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства".

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, он ошибочно надавил на педаль газа, разогнав машину до скорости не менее 23 км/ч.

"Следственным путем было установлено, что после этого Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар. При этом он не предпринял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель", - сказала представитель СК.

По данным ведомства, Тихонов продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

25 декабря 2017 года в Москве в районе станции метро "Славянский бульвар" автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и въехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные травмы.

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Теги: Москва, СКР, Славянский бульвар
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