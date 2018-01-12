Следователь обвинил водителя съехавшего в подземный переход автобуса в сокрытии причин аварии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следствие просило арестовать водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, считая, что он скрывает причины аварии.

"Следствие полагает, что (Виктор) Тихонов скрывает истинные причины произошедшего. (...) Для установления всех обстоятельств случившегося следствие полагает необходимым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявил следователь в Басманном суде Москвы в пятницу, где рассматривался вопрос об аресте водителя.

По словам следователя, в ходе допроса Тихонов пояснил, что причиной аварии "была неисправность автобуса". В суде он также сказал, что ДТП произошло по техническим причинам, связанным с транспортным средством.

Как сообщалось, водителю автобуса предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что мужчина в нарушение правил дорожного движения допустил, что автобус выехал на тротуар, и не остановил его. По данным СКР, водитель был задержан, так как следствие получило "достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса".

25 декабря 2016 года в Москве в районе станции метро "Славянский бульвар" автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и въехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные травмы. Управлявший автобусом Тихонов также был госпитализирован в состоянии средней тяжести.