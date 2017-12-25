В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших в ДТП с автобусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате съезда автобуса в переход на Славянском бульваре в Москве, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте здравоохранения.

"По уточненным данным, в ДТП в Москве погибли четыре человека, состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое", - сказали в Департаменте здравоохранения.

Там не уточнили точное количество пострадавших. По данным источника "Интерфакса", в результате происшествия пострадали от 13 до 15 человек.

В то же время осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что девять пострадавших в ДТП с автобусом в Москве находятся в состоянии средней тяжести. Они доставлены в столичные больницы.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства, версия теракта не рассматривается. Возбуждено уголовное дело.