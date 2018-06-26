Число кандидатов на пост мэра Москвы достигло 28

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Общее число кандидатов на должность мэра Москвы, подавших соответствующие документы в Мосгоризбирком, к вечеру вторника достигло 28, сообщили "Интерфаксу" в избиркоме.

"Во вторник документы на выдвижение от Монархической партии подал Илья Баков, на самовыдвижение кандидатом - руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на настоящий момент 12 человек выдвинуты партиями, 16 идут как самовыдвиженцы.

Для сбора документов на регистрацию, включая подписи не менее 110 муниципальных депутатов и 36 тысяч подписей избирателей (для самовыдвиженцев), у кандидатов остается неделя - прием документов на регистрацию завершится в 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Ранее документы в избирком подали, в том числе:

- действующий мэр Москвы Сергей Собянин;

- экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ);

-Михаил Дегтярев (ЛДПР);

- глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия");

- кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков;

- журналист Антон Красовский;

- Сираждин Рамазанов (Социал-демократическая партия России);

- фермер Герман Стерлигов;

- рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий;

- председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров;

- гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков;

- сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин;

- депутат Мосгордумы Михаил Балакин ("Союз горожан");

- Ильдар Резяпов ("Партия ветеранов России").

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снялся с выборов мэра Москвы, так как не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Кандидат от партии "Зеленые" летчик-космонавт Сергей Ревин решением конференции партии и последующим утверждением этого решения Мосгоризбиркомом снят с предвыборной гонки. Федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Сергея Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения, хотя на тот момент он уже подал документы в Мосгоризбирком.