Москва

Оппозиционер Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы

Он так как не смог пройти "муниципальный фильтр"

Оппозиционер Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы
AP/TASS

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин сообщил, что снимается с выборов мэра Москвы, так как не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

"У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата - беспартийных, членов "Яблока", даже представителей КПРФ и СР ("Справедливая Россия" - ИФ). Однако договориться о подписях с депутатами из "Единой России" так и не удалось", - написал Яшин на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По его словам, муниципальные депутаты отказали ему в представлении подписей, сославшись на "прямой запрет руководства партии".

"Я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет", - добавил политик.

Яшин выразил сожаление в связи с тем, что демократическая оппозиция не смогла договориться о праймериз и выдвинуть единого кандидата.

"Если кто-то из кандидатов на нашем фланге все-таки сможет зарегистрироваться, будет правильным всячески его поддержать", - написал оппозиционер.

Яшин ранее заявлял, что идет на выборы мэра как самовыдвиженец.

Согласно законодательству, всем без исключения кандидатам для регистрации необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов, самовыдвиженцам также требуется сбор не менее 36 тыс. подписей избирателей.

Кто идет на выборы

Помимо Яшина, ранее документы для выдвижения кандидатом в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

Кроме того, кандидатами выдвинулись фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от парии "Союз горожан") и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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Теги: Илья Яшин
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