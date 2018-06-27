Москва

Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировали

Из здания близ Курского вокзала вывели около тысячи человек, никто не пострадал

Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировали
ТЦ "Атриум"
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве потушен, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Пожар ликвидирован на площади 10 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из здания было выведено около тысячи человек. Ранее сообщалось о эвакуации посетителей торгового центра.

В пресс-службе столичного главка МЧС заявили "Интерфаксу", что было ликвидировано открытое горение.

"Этажи торгового центра не задымлены. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что на крыше еще тлеют отдельные участки. Пожарные продолжают тушение.

"Посетители были выведены из здания совместно с администрацией в целях безопасности", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь власти Москвы призвали автомобилистов объезжать участок Садового кольца в районе торгового центра "Атриум".

"Движение в районе дома N33 на улице Земляной вал затруднено. Рекомендуем автомобилистам объезжать этот участок Садового кольца", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения правительства столицы.

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Теги: Москва, Атриум

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