Площадь лесных пожаров в регионах в России выросла почти до 20 тыс. га

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Работы по активному тушению в минувшие сутки проводились на 121 участке земель лесного фонда, площадь пожаров увеличилась на 2,5 га и составила почти 20 тыс. га, сообщает федеральная авиалесоохрана.

Красноярский край вторую неделю возглавляет список регионов, где горят леса. Здесь зафиксировано 52 возгорания на площади 13,3 тыс. га, что на 4,2 тыс. га больше, чем сутками ранее. В Иркутской области отмечено 25 природных очагов на 3,8 тыс. га, в Якутии действовало девять пожаров на 1 тыс. га, в Магаданской области горели 11 лесных участков на 911 га. В республике Тыва площадь пожаров за сутки сократилась более чем на 2 тыс. га и составила 310 га. В Саратовской области огонь охватил уже 105 га, площадь лесного пожара увеличилась на 80 га.

Менее сотни гектаров горели в Костромской области (23 га), на Камчатке (11 га), в Карелии (10 га), в Пермском крае (9 га), в Хакасии (4 га), в республике Коми (3 га), на Алтае (2 га), в Псковской области (2 га) и в Бурятии (2 га).

Заповедные территории горят в Хакасии (200 га) и в Красноярском крае (83 га), а в республике Алтай пожар действовал на особо охраняемой природной территории (40 га).

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 4, 4 тыс. га. На тушении задействовано около 2,3 тыс. человек, 348 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 120 воздушных судна.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах России, режим ЧС действует в Красноярском крае, в двух районах Якутии и в одном районе Иркутской области.