Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в субботу днем перед началом грозового ливня поднималась до 30,6 градуса по Цельсию, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Это максимально высокое значение температуры с начала 2018 года. Прежний максимум был зафиксирован 22 июня - плюс 29,9 градуса", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что абсолютный рекорд дня, установленный еще в 1917 году, - 33,5 градуса - остался не превзойденным.

В целом, по оценке синоптиков, июнь в Москве оказался на 0,8 градуса теплее климатической нормы, однако осадков при норме 75 мм выпало всего 56 мм.