Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
Москва

Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в субботу днем перед началом грозового ливня поднималась до 30,6 градуса по Цельсию, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Это максимально высокое значение температуры с начала 2018 года. Прежний максимум был зафиксирован 22 июня - плюс 29,9 градуса", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что абсолютный рекорд дня, установленный еще в 1917 году, - 33,5 градуса - остался не превзойденным.

В целом, по оценке синоптиков, июнь в Москве оказался на 0,8 градуса теплее климатической нормы, однако осадков при норме 75 мм выпало всего 56 мм.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Москва

Новости по теме

Москва
Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за штормаФан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за шторма
В субботу пройдут два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболуПодробнее
 Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировалиПожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировали
Из здания близ Курского вокзала вывели около тысячи человек, никто не пострадалПодробнее
 Левым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста
Оппозиционеры решили 4 июля собрать подписи под петицией против реформыПодробнее
 СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в ПодмосковьеСКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье
По данным ведомства, подтверждается версия об ошибке экипажа лайнера,в катастрофе которого погиб 71 человекПодробнее
Митрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры МосквыМитрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры Москвы
Защищая себя, сказал политик, он "спасает честь партии сегодня"Подробнее
 Гражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в Москве
По ее словам, это произошло ранним воскресным утромПодробнее
 Оппозиционер Яшин отказался от участия в выборах мэра МосквыОппозиционер Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы
Он так и не смог пройти "муниципальный фильтр"Подробнее
 Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала годаПятница стала самым жарким днем в Москве с начала года
В течение дня температура может приблизиться к абсолютному рекордуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала

Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаВ четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией Подробнее

Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года

На юге Сирии 250 боевиков прекратили сопротивление

Они сдали оружие и боеприпасы Подробнее

Два авиарейса из Москвы из-за грозы в Ростове-на-Дону ушли на запасной аэродром

Гроза в Москве повредила пять автомашин

ФИФА оштрафовала РФС за баннер на матче Россия - Уругвай

Также штрафы за различные нарушение на ЧМ были наложены на футбольные федерации Сербии, Мексики и Марокко Подробнее

Что произошло за день: суббота, 30 июня

Польша заявила о праве на скидку от "Газпрома", Аргентина вылетела с ЧМ, а "Натали Турс" не сможет отправить на отдых часть клиентов Подробнее

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе

Уругвай - Португалия. Онлайн

Уругвай - Португалия. ОнлайнВ Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мира Подробнее

Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тыс. участников

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналВ матче в Казани команды провели в общей сложности семь голов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F2Франция Франция4 : 3Матч завершенАргентина АргентинаМатч завершенГризманн (13, с пенальти), Павар (57), Мбаппе (64, 68) - Ди Мария (41), Меркадо (48), Агуэро (90+3)подробнее8F1Уругвай Уругвай2 : 1Матч завершенПортугалия ПортугалияМатч завершенКавани (7, 61) - Пепе (55)подробнее