Столичные власти разрешили построить в "Москве-Сити" 104-этажный комплекс

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Выдано разрешение на строительство 104-этажного жилого комплекса в ММДЦ "Москва-Сити", сообщила во вторник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой на территории ММДЦ "Москва-Сити"", - говорится в сообщении.

Как уточняется, комплекс по адресу: 1-й Красногвардейский пр., вл.13 возведет инвестор. В его состав войдут более 1,41 тыс. квартир, офисы, магазины, объекты общепита, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, детская и спортивная площадки на открытой террасе (на уровне второго этажа). На кровле здания будет расположена смотровая площадка.

Высота здания превысит 400 м. Общая площадь объекта - 256,4 тысяч квадратных метров. Проект разработало бюро Сергея Скуратова.