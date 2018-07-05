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Москва

Участника акции протеста по ошибке отправили в колонию до вступления приговора в силу

В суде пояснили, что жалоба на приговор Вячеслава Шатровского пришла слишком поздно, так как была отправлена почтой

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Осужденный за нападение на полицейского участник прошлогодней протестной акции в Москве Вячеслав Шатровский был этапирован в колонию не по вине ФСИН, а из-за ошибки суда. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Шатровского этапировали после того, как из суда пришли документы о вступлении приговора в законную силу. Получается, что это не разобрались в суде", - сказал он.

"Я понимаю, что суды перегружены, но адвокат ведь приходил к помощнику, он даже написал заявление, в котором просил не этапировать Шатровского, так как приговор обжалован, но в суде не доглядели", - добавил представитель ОНК.

Мельников рассказал, что адвокат осужденного уже подал жалобу в прокуратуру Москвы, а также обратился в ОНК.

"Мы проверили информацию и выяснили, что администрация СИЗО тут не виновата. Конечно, в этой ситуации, Шатровскому необходимо принести извинения", - сказал Мельников.

Он пояснил, что Шатровский изначально хотел лично участвовать в заседании апелляционной инстанции. Теперь, отметил Мельников, если его позиция осталась прежней, его необходимо вернуть.

По данным ОНК, Шатровский этапирован в колонию в Кировской области.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила "Интерфаксу", что апелляционная жалоба не пришла в суд в установленный законом срок обжалования, так как была направлена почтой. В связи с этим, судом были направлены в СИЗО документы о вступлении приговора в силу.

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"В настоящее время апелляционная жалоба не назначена к рассмотрению в Мосгорсуде, так как материалы уголовного дела в суд еще не пришли", - уточнила Солопова.

Она отметила, что для участия Шатровского будет обеспечена видеоконференцсвязь между судом и колонией.

Представитель Мосгорсуда также уточнила, что апелляционная жалоба на приговор от 24 мая поступила в районный суд только 20 июня, а заявление адвоката о неэтапировании осужденного 22 июня.

"По закону, приговор вступает в силу, если не обжалован в десятидневный срок. Документы о вступлении приговора в силу были направлены в СИЗО только в середине июня, то есть суд ждал поступления жалобы почтой еще 10 лишних дней. В данном случае у защиты было время и возможность в установленном порядке уведомить суд об обжаловании, однако этого не было сделано", - резюмировала Солопова.

24 мая Тверской суд Москвы приговорил Шатровского к 3 годам колонии общего режима. Он был признан виновным части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Суд и следствие установили, что 48-летний Шатровский, находившийся вблизи проведения митинга в Москве 5 ноября 2017 года, при проверке документов ударил полицейского кулаком по голове.

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Теги: Вячеслав Шатровский

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