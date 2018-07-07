Метро в Москве после матча Россия - Хорватия будет работать до 3:00

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В ночь на 8 июля, после матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который начнется в 21:00 в Сочи на стадионе "Фишт", столичное метро и Московское центральное кольцо продлят работу на два часа - до 03:00, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Московский метрополитен, МЦК, шаттлы до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта в ночь на воскресенье продлят работу до 3 часов ночи. Также на время отъезда болельщиков с фанфестов и гуляний в центре Москвы будет перекрыт ряд улиц в Центральном округе столицы", - уточнил собеседник агентства.

Так, по его словам, с 23:00 субботы на время гуляний болельщиков будут перекрыты Тверская улица между Бульварным кольцом и Манежной площадью, Моховая улица от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка. Также возможны и дополнительные ограничения сотрудниками ГИБДД.

"Мы болеем за сборную команду России со всей страной - верим в ее силы, и конечно, надеемся на победу. Понимая, насколько важен этот матч для болельщиков, мы оперативно продляем работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фанфестов, чтобы все могли комфортно уехать после игры", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо основной фан-зоны болельщиков на Воробьевых горах в субботу с 14:00 будет работать дополнительная у стадиона "Спартак".

Кроме того, отметили в пресс-службе, в течение субботы возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фан-зон: "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", а также "Спартак" и "Тушинская".

За время ЧМ работа общественного транспорта Москвы продлевалась до 3:00 трижды. Очередное такое продление запланировано в ночь с 11 на 12 июля.