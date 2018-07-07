В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала одного из участников ограбления журналиста британской "Би-би-си" в московском такси.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника "Интерфакса", речь идёт о футбольном обозревателе британской "Би-би-си".

Представитель МВД РФ напомнила, что накануне в полицию обратился подданный Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. Полиция установила, в какой автомобиль сел мужчина, и задержала одного из подозреваемых. Ведутся поиски его соучастника.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя "Би-би-си" усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.

Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Он выпил его и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт. Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов.