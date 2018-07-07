Москва

В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста

Ведется розыск соучастника преступления

В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала одного из участников ограбления журналиста британской "Би-би-си" в московском такси.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москва"Би-би-си" подтвердила, что с ее сотрудником произошел инцидент в МосквеЧитать подробнее

По данным источника "Интерфакса", речь идёт о футбольном обозревателе британской "Би-би-си".

Представитель МВД РФ напомнила, что накануне в полицию обратился подданный Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. Полиция установила, в какой автомобиль сел мужчина, и задержала одного из подозреваемых. Ведутся поиски его соучастника.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя "Би-би-си" усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.

Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Он выпил его и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт. Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Ведется розыск соучастника преступленияПодробнее
 Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулемЛишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем
Любительницу быстрой езды остановили на 3-й Магистральной улице, ее Mercedes переместили на спецстоянкуПодробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы
Пройти муниципальный фильтр смогли кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Союза горожан", а также идущий самовыдвиженцем действующий мэрПодробнее
 Красовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра МосквыКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы
Ранее из предвыборной гонки по той же причине выбыл оппозиционер Илья ЯшинПодробнее
 В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы
Ранее власти не разрешили проводить акции в начале июля из-за ЧМПодробнее
 Муниципальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатовМуниципальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатов
У оставшихся кандидатов есть время до вечера вторникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаСпортСборная Англии победила Швецию в четвертьфинале ЧММоскваЛишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулемВ РоссииСКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"СпортЭкс-баскетболист "Химок" Ханникат убит в перестрелке с полицией Лос-АнджелесаВ миреЧисло погибших в результате ливней в Японии превысило 45 человек

Назван стартовый состав сборной России на матч с Хорватией

В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста

В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВедется розыск соучастника преступления Подробнее

Россия - Хорватия. Онлайн

Россия - Хорватия. ОнлайнВ Сочи проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Подробнее

Сборная Англии победила Швецию в четвертьфинале ЧМ

Сборная Англии победила Швецию в четвертьфинале ЧМВ полуфинале, куда она пробилась впервые после ЧМ-1990, Англия сыграет с победителем пары Россия - Хорватия Подробнее

Истребитель "МиГ-21" ВВС Румынии разбился в ходе показательных выступлений

В Москве откроют ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей РФ

Экс-баскетболист "Химок" Ханникат убит в перестрелке с полицией Лос-Анджелеса

Экс-баскетболист "Химок" Ханникат убит в перестрелке с полицией Лос-АнджелесаПо данным журналистов, именно этот спортсмен забаррикадировался в доме и стрелял по полицейским Подробнее

"Би-би-си" подтвердила, что с ее сотрудником произошел инцидент в Москве

Пхеньян остался недоволен переговорами с Госсекретарем США

В библиотеке датского университета нашли отравленные книги XVI и XVII веков

Брату экс-президента Армении и членам его семьи предъявлены обвинения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF4Швеция Швеция0 : 2Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенМагуайр (30), Алли (58)подробнееQF3Россия Россия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00онлайн