Двое грабителей журналиста Би-Би-Си признали вину в московской полиции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемые в краже мобильного телефона и банковских карт у британского журналиста BBC признали вину, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В полицию поступило заявление от британского гражданина - аккредитованного для работы в РФ журналиста BBC - о том, что утром пятницы на Николоямской улице у него был похищен мобильный телефон и две банковские карты, с которых было списано больше 500 фунтов стерлингов", - сказал собеседник агентства.

7 июля полицией на Волгоградском проспекте были задержаны двое подозреваемых, 1983 и 1984 годов рождения, которые сознались в совершении преступления.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя "Би-би-си" усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.