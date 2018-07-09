Главные новости
В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ миреБританский министр по Brexit подал в отставку
Москва

Двое грабителей журналиста Би-Би-Си признали вину в московской полиции

Злоумышленники, ограбившие в Москве журналиста "Би-би-си", признали вину

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемые в краже мобильного телефона и банковских карт у британского журналиста BBC признали вину, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В полицию поступило заявление от британского гражданина - аккредитованного для работы в РФ журналиста BBC - о том, что утром пятницы на Николоямской улице у него был похищен мобильный телефон и две банковские карты, с которых было списано больше 500 фунтов стерлингов", - сказал собеседник агентства.

7 июля полицией на Волгоградском проспекте были задержаны двое подозреваемых, 1983 и 1984 годов рождения, которые сознались в совершении преступления.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя "Би-би-си" усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомВласти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком
Подготовленный законопроект предусматривает штраф до 1 млн рублейПодробнее
 Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горах
Черчесов обещает на ЧМ-2022 еще более высокий результат, а Смолов сказал бы самому себе все то, что говорят сейчас разочарованные фанатыПодробнее
 Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков
Дождь продолжится и в воскресенье днем, возможна грозаПодробнее
 В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Ведется розыск соучастника преступленияПодробнее
Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулемЛишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем
Любительницу быстрой езды остановили на 3-й Магистральной улице, ее Mercedes переместили на спецстоянкуПодробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
 Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы
Пройти муниципальный фильтр смогли кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Союза горожан", а также идущий самовыдвиженцем действующий мэрПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреСто человек стали жертвами ливней в ЯпонииВ миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов

Путин пригласил Черчесова на подведение итогов проведения ЧМ-2018

Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей по иску о защите чести

Путин и Макрон не встретятся в ходе поездки французского президента на ЧМ

Черчесов будет болеть за Бельгию в оставшихся матчах ЧМ-2018

В Кремле не стали комментировать сообщения о появлении самолета Ким Чен Ына во Владивостоке

Минфин унифицировал минимальные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов

British Airways увеличила емкость самолетов в Москву перед матчем Англия-Хорватия

Отставной офицер ВМФ осужден за кражу миномета у военных, доспехов у реконструкторов и стрельбу по людям

Реанимации московских больниц открылись для посещения больных родственниками

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомПодготовленный законопроект предусматривает штраф до 1 млн рублей Подробнее

Кудрин предложил варианты отсрочки повышения НДС

Двое грабителей журналиста Би-Би-Си признали вину в московской полиции

Злоумышленники, ограбившие в Москве журналиста "Би-би-си", признали вину Подробнее

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

План модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов" скорректирован

Задержанного в РФ по запросу ОАЭ британца скоро освободят

Собака спасала жительницу красноярского поселка от медведя

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 июля выросли

Пожар на авиазаводе в Иркутске локализован на площади 1 тыс. кв.м

Статью о "репостах" решили декриминализировать только частично

Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноПредлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушении Подробнее

В Вологде после ДТП перевернулась скорая с упавшим с 6-го этажа ребенком

Таксист, сбивший в Москве в начале ЧМ несколько человек, начал возмещать ущерб пострадавшим

Испанские журналисты назвали фаворита в борьбе за пост главного тренера сборной

Желтый уровень погодной опасности сохранится Москве из-за гроз

На авиазаводе в Иркутске загорелся лакокрасочный цех

В Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018"

Минфин спрогнозировал рост доходов ПФР в 2019 году на 352 млрд рублей

Генпрокуратура направила в суд дело московских "решальщиков", обвиняемых в миллионных хищениях

В ЛДПР пока не смогли выяснить, что случилось с депутатом Жигаревым

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru