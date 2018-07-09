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Москва

Подозреваемых в ограблении журналиста "Би-би-си" арестовали в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отправил под арест двоих подозреваемых в краже мобильного телефона и банковских карт у журналиста "Би-би-си".

"Судом были удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении Бадаляна и Седратяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина в понедельник.

В столичную полицию ранее поступило заявление от британского подданного, аккредитованного для работы в РФ журналиста "Би-би-си". В нем говорилось, что утром в пятницу на Николоямской улице у британца был похищен мобильный телефон и две банковские карты, с которых было списано больше 500 фунтов стерлингов.

В то же время, по словам собеседника агентства, журналиста опоили и обокрали в такси.

По словам потерпевшего, ночью с 5 на 6 июля взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. "Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.

В воскресенье на Волгоградском проспекте были задержаны двое подозреваемых - мужчины 1983 и 1984 годов рождения, которые, по данным информированного источника "Интерфакса", сознались в совершении преступления.

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