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Москва

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

По данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей Стрижов

Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
Фото: ТАСС, Геннадий Хамельянин

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Начальник ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов больше не является руководителем главка, и.о. начальника назначен Андрей Стрижов, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников.

"Некоторое время назад Александр Дрыманов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель руководителя ГСУ СКР Андрей Стрижов", - сказал один из собеседников агентства.

Между тем сам Дрыманов так прокомментировал "Интерфаксу" эти сведения: "Вы что не знаете, я в отставке", - и добавил: "Я шучу, сейчас разберусь".

На официальном сайте главка в разделе "Руководство" указана фамилия Стрижова.

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Теги: СКР, Андрей Стрижов

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