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Генерал СКР Дрыманов заявил о попытках ФСБ любыми способами доказать его вину

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, генерал-майор Александр Дрыманов заявил, что следствие ФСБ будет доказывать его причастность ко взяткам "любыми способами", так как об этом "доложено на самый высокий уровень".

"Сотрудники, ведущие расследование, будут любыми способами доказывать мою причастность к преступлению, потому что другого выхода у них нет. Они доложили на самый - не буду называть имен... Но было доложено на самый высокий уровень", - сказал Дрыманов в понедельник в Мосгорсуде на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

"У нас с (первым замглавы столичного главка СКР Денисом) Никандровым была очная ставка, на которой он все отрицал и говорил, что ни к каким коррупционным преступлениям он не причастен, причем со ссылкой на документы", - пояснил свидетель.

По словам начальника московского ГСУ, после очной ставки следователь ФСБ Константин Гладышко сообщил ему, что Никандров дал на него показания.

"И потом все приехали ко мне искать "бочку", но не нашли", - заключил он, не пояснив, о какой "бочке" идет речь.

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Дрыманов вызван в Мосгорсуд по инициативе адвокатов Максименко, которому инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ): $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова и $50 тыс. - от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Согласно обвинительному заключению, Максименко получил от Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Калашова - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Второй эпизод дела Максименко связан с получением им от петербургского бизнесмена Б.Шенгелии $50 тыс. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили следственные мероприятия в отношении предпринимателя.

Также в обвинительном заключении по делу Максименко говорится, что за действия в пользу Кочуйкова денежные средства в 2016 году вместе с ним, первым замглавы столичного главка СКР Денисом Никандровым и экс-начальником следственного управления СКР Москвы по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского якобы получил Дрыманов.

Кроме того, на минувшей неделе на процессе по делу Максименко прокурор Борис Локтионов огласил материалы расследования, согласно которым заключивший досудебное соглашение Никандров сообщил следствию о том, что в 2016 году он дал Дрыманову взятку в размере 9 тыс. 850 евро за содействие его назначению на должность первого замглавы столичного главка СКР.

Теги: СКР, Александр Дрыманов, Денис Никандров
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