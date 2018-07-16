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Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам

Грант казаки получили на помощь московским бездомным и на охрану порядка 5 мая не привлекались, говорится в ответе надзорного ведомства

Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Казачьи формирования, получившие почти 33-миллионный грант от правительства Москвы, не привлекались городскими властями для охраны общественного порядка при проведении несанкционированного митинга оппозиции на Пушкинской площади 5 мая этого года.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), который ранее направил запрос в Генпрокуратуру РФ в связи с действиями людей в казачьей форме на оппозиционной акции.

Копия данного документа имеется в распоряжении "Интерфакса".

"По информации ГУ МВД России по Москве и МОКО (Московского окружного казачьего общества), 5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались", - отмечает прокуратура.

В документе уточняется, что "департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил с МОКО соглашение о предоставлении гранта на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи".

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"В соответствии с указанным соглашением, получателю гранта предоставляются в 2018 году денежные средства в размере 32,6 млн рублей, - отмечается в ответе прокуратуры. - Иных соглашений, договоров и госконтрактов между органами исполнительной власти Москвы и МОКО не заключались".

Как сообщалось, 5 мая в ряде городов России состоялись антиправительственные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В Москве митинг, не согласованный с властями, состоялся на Пушкинской площади. За час до начала мероприятия площадь заняли представители "Национально-освободительного движения" (НОД) и люди в одеждах казаков, в том числе вооруженные нагайками. В ходе митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.

14 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из казаков, присутствовавших на несогласованной акции оппозиции 5 мая в Москве, он признан виновным в хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний молодой человек, который 5 мая 2018 года на Пушкинской площади, находясь в казачьей форме, совершил ряд хулиганских действий в отношении участников несогласованной публичной акции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Тверской суд Москвы признал его виновным в совершении преступления по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Акция оппозиции в Москве 5 мая

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