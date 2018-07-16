Окативший Жириновского пивом болельщик получил 14 суток ареста

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под административный арест болельщика, облившего пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Никольской улице после финала ЧМ по футболу.

"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Струнников облил пивом проходившего мимо лидера ЛДПР. Болельщик был задержан сотрудниками полиции накануне вечером на Никольской улице сразу после инцидента и доставлен в отдел полиции. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве (ч.2. статьи 20.1 КоАП РФ).