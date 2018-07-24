Продажи пива в городах проведения ЧМ выросли на 14%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Продажи пива в России в первом полугодии 2018 года выросли на 8%, в то время как годом ранее, по данным Nielsen, продажи снизились на 6%. По итогам года также ожидается рост, в том числе благодаря проведению в РФ чемпионата мира по футболу.

В июне в 11 городах проведения чемпионата продажи пива увеличились на 14,2%. Наибольший рост отмечался в Сочи (39%), Волгограде (31%), Калининграде (30%) и Казани (27%).

"Благодаря проведению в России ЧМ-2018, росту реальных доходов в первом полугодии, низким ценам в каналах современной торговли, куда перетекает потребительский спрос, и эффекту низкой базы из-за холодного лета 2017 года рынок пива в России по итогам 2018 года, по прогнозам Nielsen, может вырасти на 3,2% по сравнению с -4,2% по итогам 2017 года (сравнение год к году)", - говорится в сообщении Nielsen.

Кроме того, существенно повысился спрос на безалкогольное пиво (крепостью до 0,5%) - по сравнению с июнем 2017 года его продажи выросли на 65%, что позволило этому сегменту превзойти по объемам продаж слабоалкогольное пиво (крепостью 1,7-3,9%).

ЧМ также подстегнул рост спроса на сигареты (плюс 8,9% в июне в 11 городах проведения матчей). В первом полугодии продажи сигарет в России замедлили падение до минус 1% по сравнению с минус 7% годом ранее.