11 человек пострадали от пожара в автосервисе на северо-западе Москвы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью в результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящий момент известно, что за медпомощью обратились 11 человек", -сказал собеседник агентства, отметив, что госпитализация потребовалась только двоим их них.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате пожара пострадали два человека.

Автосервис по адресу: улица Авиационная, 19, горел на площади 50 квадратных метров. По данным МЧС, пожар был ликвидирован около 16:00.