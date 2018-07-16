При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в понедельник в кафе на Авиационной улице, пострадали 12 человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, они госпитализированы в ожоговый центр Москвы, написал Собянин в твиттере в понедельник.

На месте происшествия работают бригады "Скорой помощи" и санитарные вертолеты.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что 11 человек обратились за медпомощью в результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы по адресу: улица Авиационная, 19.