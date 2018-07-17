Грибникам пообещали большой урожай в лесах Подмосковья

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Этим летом в лесах Подмосковья будет больше грибов, чем в 2017 году, больше всего их можно будет собрать в августе-сентябре, сообщил председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

"Этим летом прогнозируется высокая урожайность грибов в Подмосковье, больше, чем в прошлом году. Первые грибы уже пошли. Грибники уже собирают лисички, подберезовики и белые", - сказал Советников в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он отметил, что наибольшее количество грибов можно будет собрать в конце летнего сезона.

"Специалисты отмечают, что традиционно самые грибные места находятся на западе, севере и юге региона. Основной сезон грибов ожидается во второй половине августа - начале сентября", - добавил он.