Москва

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком

Подготовленный законопроект предусматривает штраф до 1 млн рублей

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком
Фото: Александр Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - До 1 млн рублей будет доходить штраф на собственников земельного участка в Подмосковье, поросшего борщевиком. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сегодня мы говорим о достаточно широкой вилке штрафов, которые будут налагаться на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Серьезный штраф - от 150 тысяч рублей до 1 миллиона мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20-50 тысяч рублей для должностных лиц. Для физических - в пределах 3- 5 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Ожидается, что законопроект, подготовленный в министерстве, пройдет все необходимые согласования и будет принят до конца текущего года.

"Проект закона устанавливает обязанности правообладателей земельных участков осуществлять мероприятия по удалению борщевика. Он предусматривает полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы на неэффективных собственников за непринятие мер по борьбе с этим опасным растением", - добавил Разин.

В бюджете Московской области предусмотрено на 2018 год на уничтожение борщевика Сосновского около 300 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская область

Новости по теме

Москва
Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомВласти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком
Подготовленный законопроект предусматривает штраф до 1 млн рублейПодробнее
 Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горах
Черчесов обещает на ЧМ-2022 еще более высокий результат, а Смолов сказал бы самому себе все то, что говорят сейчас разочарованные фанатыПодробнее
 Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков
Дождь продолжится и в воскресенье днем, возможна грозаПодробнее
 В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Ведется розыск соучастника преступленияПодробнее
Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулемЛишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем
Любительницу быстрой езды остановили на 3-й Магистральной улице, ее Mercedes переместили на спецстоянкуПодробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
 Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы
Пройти муниципальный фильтр смогли кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Союза горожан", а также идущий самовыдвиженцем действующий мэрПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреСто человек стали жертвами ливней в ЯпонииВ миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов

Отставной офицер ВМФ осужден за кражу миномета у военных, доспехов у реконструкторов и стрельбу по людям

Реанимации московских больниц открылись для посещения больных родственниками

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком

Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомПодготовленный законопроект предусматривает штраф до 1 млн рублей Подробнее

Кудрин предложил варианты отсрочки повышения НДС

Двое грабителей журналиста Би-Би-Си признали вину в московской полиции

Злоумышленники, ограбившие в Москве журналиста "Би-би-си", признали вину Подробнее

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

План модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов" скорректирован

Задержанного в РФ по запросу ОАЭ британца скоро освободят

Собака спасала жительницу красноярского поселка от медведя

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 июля выросли

Пожар на авиазаводе в Иркутске локализован на площади 1 тыс. кв.м

Статью о "репостах" решили декриминализировать только частично

Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноПредлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушении Подробнее

В Вологде после ДТП перевернулась скорая с упавшим с 6-го этажа ребенком

Таксист, сбивший в Москве в начале ЧМ несколько человек, начал возмещать ущерб пострадавшим

Испанские журналисты назвали фаворита в борьбе за пост главного тренера сборной

Желтый уровень погодной опасности сохранится Москве из-за гроз

На авиазаводе в Иркутске загорелся лакокрасочный цех

В Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018"

Минфин спрогнозировал рост доходов ПФР в 2019 году на 352 млрд рублей

Генпрокуратура направила в суд дело московских "решальщиков", обвиняемых в миллионных хищениях

В ЛДПР пока не смогли выяснить, что случилось с депутатом Жигаревым

В грузинском ущелье после обнаружения тел супругов из США нашли убитым их ребенка

Власти отказались от строительства промзоны на севере Москвы

Автобус с белорусскими детьми перевернулся в Румынии

В Калифорнии один человек погиб в результате природных пожаров

Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за наводнений со 100 жертвами

Суд отправил на пересмотр просьбу СКР ограничить Серебренникову срок ознакомления с делом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru