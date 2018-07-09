Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - До 1 млн рублей будет доходить штраф на собственников земельного участка в Подмосковье, поросшего борщевиком. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сегодня мы говорим о достаточно широкой вилке штрафов, которые будут налагаться на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Серьезный штраф - от 150 тысяч рублей до 1 миллиона мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20-50 тысяч рублей для должностных лиц. Для физических - в пределах 3- 5 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Ожидается, что законопроект, подготовленный в министерстве, пройдет все необходимые согласования и будет принят до конца текущего года.

"Проект закона устанавливает обязанности правообладателей земельных участков осуществлять мероприятия по удалению борщевика. Он предусматривает полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы на неэффективных собственников за непринятие мер по борьбе с этим опасным растением", - добавил Разин.

В бюджете Московской области предусмотрено на 2018 год на уничтожение борщевика Сосновского около 300 млн рублей.