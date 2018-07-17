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Москва

Московские власти договорились развивать беспилотный транспорт

Соглашение подписали "ГАЗ", "КамАЗ, "Яндекс" и НАМИ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы, компания "Яндекс" , группа "ГАЗ" , ПАО "КамАЗ" и ФГУП "НАМИ" подписали соглашение, направленное на развитие технологий беспилотного транспорта в Москве.

Как говорится в сообщении "ГАЗа", компания в рамках договоренностей будет участвовать в развитии интеллектуальных автомобильных систем и технологий беспилотного управления на городском пассажирском транспорте в столице.

Соглашение предусматривает работу на всех видах городского пассажирского транспорта. Внимание также будет уделяться развитию технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе. Также стороны планируют сотрудничать в подготовке кадров в сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. Кроме того, документ предусматривает совместную работу в сфере обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотного транспорта и популяризации технологий автономного управления с конкретными эффектами для городской транспортной системы.

Как отмечают в компании, первым этапом разработки беспилотников является внедрение на транспорте автоматических систем помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems): предупреждение о сходе с полосы движения, экстренное автоматическое торможение перед внезапно возникшим препятствием, интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, боковое видеонаблюдение - мониторинг слепых зон, мониторинг усталости и состояния водителя, помощь в пробке и др. Следующий этап - создание собственно беспилотных автомобилей.

Каждая из компаний, подписавших соглашение, уже ведет собственные разработки в области беспилотного транспорта.

Так, "ГАЗ" испытывает интеллектуальный транспорт на специально оборудованном полигоне компании и на реальном маршруте на территории завода.

"КамАЗ" в середине июня презентовал в Казани прототип беспилотного пассажирского электробуса, разработанный совместно с НАМИ.

"Яндекс" разрабатывает собственную технологию беспилотного автомобиля. В сентябре 2017 года команда "Яндекса" продемонстрировала беспилотный гибридный автомобиль Toyota Prius президенту России Владимиру Путину в рамках его посещения офиса интернет-компании. Зимой "Яндекс" опубликовал в YouTube видео-ролик, где видно как беспилотный автомобиль совершил успешную поездку по улицам Москвы.

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