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Москва

Водитель въехавшего в переход станции "Славянский бульвар" автобуса не признал вину в суде

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Виктора Тихонова, водителя автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", что привело к гибели четырех человек.

"Обвинение мне понятно, но я с ним не согласен. Вину не признаю", - сказал подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения. Он также выразил готовность давать показания уже в этот четверг, однако прокурор попросил время для подготовки к допросу подсудимого. В связи с этим, судебное заседание отложено на 20 августа.

Кроме того, в начале заседания трое потерпевших по делу заявили исковые требования о компенсации морального вреда в сумме 40,4 млн рублей. Однако суд отказал в их принятии в связи с допущенными нарушениями. При этом он разъяснил, что после устранения нарушений иски могут быть вновь поданы потерпевшими.

В ходе предварительного расследования к ГУП МО "Мострансавто", как владельцу автобуса, было заявлено шесть исков на общую сумму более 22 млн рублей.

Тихонову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2017 года Тихонов, управляя автобусом "ЛИАЗ" и находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар". В результате этого четыре пешехода скончались, двоим был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что заключением судебной автотехнической экспертизы и собранными следствием доказательствами установлено, что, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения, Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства". В результате, по ее словам, он ошибочно надавил на педаль газа, разогнав машину до скорости не менее 23 км/ч. Тихонов продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз.

Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее Тихонов попросил суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей, однако ему было отказано, так как данная статья не подпадает под юрисдикцию суда присяжных.

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Теги: Москва, Виктор Тихонов

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