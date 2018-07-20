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Москва

Станции московского метро продолжат объявлять на английском и после ЧМ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Аудиобъявления названий станций Московского метрополитена продолжат дублировать на английском языке и после Чемпионата мира по футболу, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции в пятницу.

"То, что мы готовили к Чемпионату мира - это дублирование на английский язык объявление станций, элементов навигации - останется и дальше", - сказал он.

Ликсутов напомнил, что объявления в вагонах метро начали дублировать на английский язык еще к Кубку конфедераций, который состоялся летом 2017 года.

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Теги: Москва, Московский метрополитен

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