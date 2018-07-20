Главные новости
В РоссииУ россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 годуВ РоссииПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаВ РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное дело
Москва

Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли четырех станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Так, уже с 22:00 пятницы и до открытия метро в понедельник, 23 июля будут закрыты западный вестибюль станции "Рязанский проспект", южные вестибюли станций "Люблино" и "Марьино". Вход и выход на этих станциях будет возможен через противоположные вестибюли.

Кроме того, южные вестибюли станций "Марьино", "Люблино" и "Орехово" с 23 по 27 июля будут закрываться с 22:00.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, с субботы и до открытия метро в пятницу, 27 июля будет закрыт вестибюль станции "Каховская". Попасть на "Каховскую" пассажиры смогут через станцию "Севастопольская".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Московский метрополитен

Новости по теме

Москва
В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформыВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы
Из-за ЧМ акцию проводить в центре Москвы не разрешилиПодробнее
 Москва заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублейМосква заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублей
Таким образом, более чем наполовину окупилась реконструкция стадиона "Лужники", стоившая 25 млрд рублейПодробнее
 Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018
Вероника Никульшина частично признала винуПодробнее
 При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человекПри взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человек
Ранее сообщалось о пожаре в автосервисе по тому же адресуПодробнее
Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакамПрокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам
Грант казаки получили на помощь московским бездомным и на охрану порядка 5 мая не привлекались, говорится в ответе надзорного ведомстваПодробнее
 Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полициюВыбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию
Из-за выходки трех девушек и одного молодого человека пришлось приостановить матчПодробнее
 Москву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погодаМоскву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погода
По данным Гидрометцентра, такие изменения прогнозируются со вторникаПодробнее
 В ближайшие часы в Москве начнется грозаВ ближайшие часы в Москве начнется гроза
До 9 вечера в столице ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15 м/сПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУ россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 годуВ РоссииПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаВ РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное делоВ миреВашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке УкраиныВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"ЭкономикаАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler

Хизер Нойерт заявила, что референдум в Донбассе был бы нелегитимным

В Израиле перехватили две из трех выпущенных из сектора Газа ракет

Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Погранпункт "Лотта" на российско-финской границе закрыли из-за лесного пожара

Что произошло за день: пятница, 20 июля

Мнение Путина о повышении пенсионного возраста, уголовное дело о пытках в ярославской колонии и госизмена в структурах "Роскосмоса" Подробнее

Александр Мамут вернулся к управлению Rambler

Александр Мамут вернулся к управлению RamblerРуководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцев Подробнее

Рубль вырос к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу

Помпео выразил надежду на встречу Трампа и Путина осенью

Второй отравленный в Эймсбери выписан из больницы

Второй отравленный в Эймсбери выписан из больницы45-летний мужчина был госпитализирован вместе с Дон Стерджесс, которая скончалась от отравления веществом, которое якобы было в подобранном ими флаконе Подробнее

Фотохроника 20 июля

Фотохроника 20 июля6 фото

Москалькова попросила международные организации помочь в освобождении Бутиной

Вашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке Украины

Вашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке УкраиныОб этом сообщил глава Совета национальной безопасности США Подробнее

"Роскосмос" потратит на создание ракеты "Союз-5" почти 61,2 млрд рублей

Рынок акций РФ вернулся к уровню конца июня на опасениях новых санкций США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru