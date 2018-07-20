Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли четырех станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Так, уже с 22:00 пятницы и до открытия метро в понедельник, 23 июля будут закрыты западный вестибюль станции "Рязанский проспект", южные вестибюли станций "Люблино" и "Марьино". Вход и выход на этих станциях будет возможен через противоположные вестибюли.

Кроме того, южные вестибюли станций "Марьино", "Люблино" и "Орехово" с 23 по 27 июля будут закрываться с 22:00.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, с субботы и до открытия метро в пятницу, 27 июля будет закрыт вестибюль станции "Каховская". Попасть на "Каховскую" пассажиры смогут через станцию "Севастопольская".