Мавзолей Ленина закрылся до 17 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади с 5 до 17 июня не будет осуществляться доступ в мавзолей Ленина, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади доступ посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 5 по 17 июня 2018 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении ФСО.