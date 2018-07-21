МЧС предупредило о возможной грозе с сильным ветром в Подмосковье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - МЧС по Московской области предупреждает о сильном ветре и грозе, непогода будет сохраняться до позднего вечера.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23 часов 21 июля местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС рекомендует переждать непогоду дома, закрыв все окна, отключив электричество, газ и водопровод. Автомобилистам рекомендуется припарковать транспортное средство в гараже, либо подальше от деревьев и шатких конструкций.