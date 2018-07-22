В многоэтажке на юге Москвы произошел пожар

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом многоэтажном доме на юге Москвы, сообщает столичное ГУ МЧС России. Согласно сообщению на сайте ГУ МЧС, информация о пожаре в квартире, расположенной на 17 этаже 17-этажного дома по адресу Гурьевский проезд, 11, корпус 1, поступила в 00:28 мск.

"Площадь пожара составила около 30 кв. метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека. К сожалению, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 00:57 пожар был ликвидирован.