Погранпункт "Лотта" на российско-финской границе закрыли из-за лесного пожара

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пограничный пункт "Лотта" на российско-финской границе закрыт из-за крупного лесного пожара, который со вторника бушует в Лоттинском участковом лесничестве Кольского района Мурманской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель Мурманской таможни Алла Свешникова.

"Ввиду сложившихся обстоятельств пункт "Лотта" был закрыт в пятницу вечером", - сказала Свешникова.

В ГУ МЧС России по Мурманской области со своей стороны добавили, что закрыт проезд по дороге Кола-Лотта с 230-го километра.

Как сообщалось, в Мурманской области из-за аномально жаркой погоды кратно выросло количество и площадь лесных пожаров. По состоянию на утро пятницы два крупных пожара на площади 300 и 500 гектаров действуют в Кольском и Кандалакшском районах вблизи границы с Финляндией.

На помощь Мурманской базе авиационной охраны лесов Северо-Западный региональный центр МЧС России выделил вертолет Ми-8. Также ожидается прибытие дополнительных десантников из Архангельской, Вологодской областей и Карелии.

По данным Минприроды Мурманской области, огонь уничтожил 2,7 тыс. гектаров леса, что в девять раз больше прошлогодних показателей.