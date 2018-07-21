Авиация МЧС направлена для тушения природных пожаров в Заполярье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - МЧС направило авиацию для тушения природных пожаров в Заполярье, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. Из-за жаркой погоды в Мурманской области сложилась напряженная обстановка с природными пожарами.

"21 июля в Мурманск прибыл самолет Ил-76 МЧС России для тушения очагов природных пожаров на территории региона. Экипаж воздушного судна участвовал в тушении крупных пожаров на Кольском полуострове. За день самолет совершил пять сбросов объемом 210 тонн воды", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, природные пожары тушат с применением вертолета Ми-8 МЧС России, оборудованного водосливным устройством. Экипаж в составе четырех человек задействован на тушении наиболее крупных очагов на отдаленных и труднодоступных территориях. Работы продолжаются и в настоящее время.

Работа экипажей воздушных судов МЧС России организована во взаимодействии с Мурманской базой авиационной охраны лесов.