Музей славянской письменности откроется в павильоне "Украина" на ВДНХ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Павильон "Украина" ("Земледелие") стал самым сложным объектом для реконструкции на ВДНХ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здание находилось буквально в руинах. Два года серьезного, скрупулезного труда - мы создали очень красивый павильон, просто удивительный по своей красоте", - рассказал он на своем сайте в воскресенье.

Собянин уточнил, что после окончания реставрации в павильоне откроется Музей славянской письменности.

Ранее мэр в своем блоге отметил, что ВДНХ вернула свое былое величие.

По оценке мэра, работы по реставрации всех 40 исторических павильонов ВДНХ планируется завершить в 2019 году.