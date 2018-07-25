Управление СКР по Москве возглавил Андрей Стрижов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В столичном главке Следственного комитета подтвердили назначение полковника Андрея Стрижова исполняющим обязанности руководителя этого управления.

В настоящее время новая должность Стрижова указана в списке руководителей СК по Москве на официальном сайте ГСУ. Несколько дней назад полковник был представлен как и. о. первого замруководителя ведомства.

Ранее о новом назначении Стрижова в связи с отставкой и выходом на пенсию бывшего начальника столичного СКР Александра Дрыманова "Интерфаксу" сообщил информированный источник. При этом в самом ГСУ эту информацию не комментировали.

Неделю назад Дрыманов был арестован по делу о взяточничестве. Из оглашенных в суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества - в крупном и особо крупном размере.

По данным источников "Интерфакса", генерал, как считает следствие, получил деньги за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кроме того, заключивший сделку со следствием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году дал начальнику взятку в 9 тыс. 850 евро за содействие его назначению на должность.